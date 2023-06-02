В Иркутской области установлены семь виновников лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье дознаватели МЧС установили семь виновных в возникновении природных пожаров. Четырех из них оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности на общую сумму 20 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В отношении трех граждан за уничтожение и повреждение лесных насаждений заведены уголовные дела, в настоящее время проводятся следственные действия: осмотры мест происшествий, устанавливаются обстоятельства, опрашиваются свидетели, проводятся пожарно-технические экспертизы, готовятся заключения специалистов, - отмечают в ведомстве.

В течение прошлого года органами дознания МЧС России по региону было передано в суд 11 уголовных дел.

Напомним, бродячая собака напала на ребенка в центре Иркутска. Как стало известно КП-Иркутск, это произошло утром 1 июня. Животное укусило 10-летнего мальчика за ногу, после чего его доставили в больницу, где на рану наложили швы. Полиция и сотрудники прокуратуры уже разбираются в случившемся.