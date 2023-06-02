«Дерево жизни» установят в сквере Кирова в Иркутске 3 июня Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В субботу, 3 июня, в сквере Кирова появится «Дерево жизни». В День города жители и гости Иркутска смогут повязать на его ветвях ленточки с пожеланиями, которые выдадут сотрудники информационно-туристской службы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра. Впервые такую акцию провели в 2022 году.

- По многочисленным просьбам жителей и гостей Иркутска «Дерево жизни» стояло в сквере имени Кирова две недели. На нем оставляли свои пожелания: кто-то писал о мире, развитии, процветании, кто-то - о семье, любви, достатке, здоровье. Мы сохранили ленты и сделали выставку в нашем офисе, - напомнила руководитель информационно-туристской службы Анастасия Матвеева.

Напомним, полицейские и следователи Иркутска около 8 месяцев ведут поиски пропавшего при странных обстоятельствах Гладышева Федора Александровича. 44-летний мужчина в октябре прошлого года ушел из дома, расположенном в Ленинском районе Иркутска, и больше не выходил на связь с близкими.