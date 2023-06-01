«Внимание розыск!»: в Иркутске мужчина с татуировкой « СЭР» пропал без вести при странных обстоятельствах

Мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь. Фото: СУ СКР по Иркутской области

«Внимание розыск!» - обращаются к жителям Иркутска в соцсетях регионального Следкома. Правоохранители около 8 месяцев ведут поиски пропавшего при странных обстоятельствах Гладышева Федора Александровича. 44-летний мужчина в октябре прошлого года ушел из дома, расположенном в Ленинском районе, и больше не выходил на связь с близкими.

По факту его исчезновения была заведено уголовное дело по статье «Убийство», однако не исключено, что сибиряк может быть жив. Жителей столицы Приангарья просят внимательно посмотреть на фото Федора Гладышева и помочь в его поисках.

- Разыскиваемый выглядит на возраст 40-45 лет, - рассказывают о приметах иркутянина в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. – При росте в 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, тип лица - европейский, брови прямые, глаза карие. Волосы короткие черные, но с небольшой сединой.

Также стоит учесть, что в день своего исчезновения иркутянин был одет в зимнюю черную куртку с капюшоном, шапку того же цвета, синие джинсы, темные кроссовки с лейблом «Адидас». При себе у него была дорожная черная сумка с изображением флага России.

- Из особых примет: татуировка на левой кисти в виде надписи "СЭР", а также шрам на спине в районе левой почки, - заключают следователи.

Сообщается, что пропавший без вести мужчина мог злоупотреблять спиртным.

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Лицам, обладающим информацией о местонахождении мужчины, просьба связаться по «телефону доверия» следственного управления: 8 (3952) 20-46-54 либо позвонить в полицию.

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