В Усть-Удинском районе простились с погибшим на СВО Артемом Садыковым Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усть-Удинском районе простились с погибшим на СВО военнослужащим Артемом Садыковым. Об этом сообщает глава района Сергей Чемезов.

- Артем Александрович родился 23 декабря 1997 года в деревне Усть-Малой, учился в Ново-Удинской средней школе. По окончании школы, получил образование газоэлектросварщика, женился, родилась дочь Милена, - пишет Чемезов.

Он отметил, что военнослужащий был удостоен государственной награды – медали

"За отвагу". Помимо этого, на его счету медаль «За отличие в военной службе». Мужчина погиб 23 марта 2023 года.

Похоронили героя 31 мая с торжественными почестями на кладбище деревни Усть-Малой, близ могил его дедов и прадедов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Нижнеилимском районе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспеции Иркутской области в своих социальных сетях.