МЧСники назвали предварительную причину пожара на Масложиркомбинате Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Как оказалось, по предварительным данным, пожар на территории Масложиркомбината в Иркутске возник из-за нарушения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Известно, что во время проведения работ по демонтажу неэксплуатируемого строения подрядчик допустил возгорание горючих панелей, но потушить их огнетушителями не получилось, - передает пресс-служба МЧС региона.

Теперь сотрудники МЧС России дадут правовую оценку ответственным за пожарную безопасность на объекте и работникам подрядной организации. Пожар произошел вечером 2 июня.

Ранее сообщалось, что в Усть-Удинском районе простились с погибшим на СВО военнослужащим Артемом Садыковым. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.