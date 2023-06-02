В Забайкалье врачи выходили малыша весом полкило. Фото: ЗРТК

В Забайкальском краевом перинатальном центре смогли выходить малыша с ну очень маленьким весом - всего лишь полкило. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Оборудование для гипотермии, которое позволяет нам сейчас очень успешно выхаживать детей, которые родились в состоянии тяжелой асфиксии, улучшать их прогноз. Теперь у этих детей есть шанс на полноценную жизнь, - рассказывает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Забайкальского краевого перинатального центра Наталья Макарова.

Не стоит на месте и хирургическое направление. Благодаря кувезам-трансформерам, в экстренных случаях специалисты могут провести операцию в этом же медучреждении, не отправляя ребенка в другую больницу.

Ранее сообщалось, что 2 июня, в Иркутском районе начали работу сразу три новых медицинских учреждения: врачебная амбулатория в деревне Куда, фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Позднякова и Егоровщина.