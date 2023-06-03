В Иркутске открыли мемориальную доску погибшему на СВО 22-летнему Роману Ветрову Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В школе № 19 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски уроженцу Иркутска Роману Ветрову. Он был награжден орденом Мужества за участие в специальной военной операции, Роману Ветрову. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Ему было всего 22 года, когда он принял мужественное решение – защищать свою страну, ее историю, бороться за правду и справедливость. Не возраст определяет личность. Роман Ветров поступил как взрослый, ответственный и сильный духом человек, настоящий патриот Родины! – сказал глава города Иркутска Руслан Болотов.

Как рассказывают в администрации города, после окончания школы Роман он продолжил обучение в Иркутском техникуме архитектуры и строительства. В 2019 году он по призыву отправился в армию, а затем принял решение подписать контракт и продолжить службу.

Молодой человек погиб в поселке Ямполь Донецкой области 25 апреля прошлого года.