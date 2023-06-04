Часть жителей Свердловского района Иркутска остались без света 4 июня Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутске часть домов осталась без света из-за аварии на сетях. Под отключения утром 4 июня попали жители Свердловского района. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах 2-я Железнодорожная, 3-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, 5-я Железнодорожная, Белинского, Гоголя, Грибоедова, Добролюбова, Жуковского, Звездинская, Кайская, Клары Цеткин, Колхозная, Короленко, Ломоносова, Миронова, проезд. Офицерский, Профсоюзная, Пушкина, Терешковой, Челнокова, Чернышевского, Шмидта,- уточняют в соцсетях компании.

Бригады Южных электрических сетей ведут работы по определению и устранению причины отключения. Устранить неполадки пообещали до 12:00 текущего дня.

Напомним, вечером 2 июня на улице Лермонтова в Иркутске неизвестные подожгли домик на детской площадке. Ведется поиск хулиганов. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС. Они ликвидировали в считанные минуты пожар, площадь которого составляла 4 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.