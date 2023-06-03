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НовостиОбщество3 июня 2023 10:57

В Иркутске на улице Лермонтова неизвестные подожгли домик для игр на детской площадке

Пострадавших нет
Елена СИНИЦА
В Иркутске на улице Лермонтова неизвестные подожгли домик для игр на детской площадке

В Иркутске на улице Лермонтова неизвестные подожгли домик для игр на детской площадке

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске неизвестные подожгли домик на детской площадке. Ведется поиск хулиганов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Все случилось 2 июня вечером в Иркутске на улице Лермонтова вблизи дома №59. Там горел домик для игр на детской площадке, - говорят в МЧС.

К месту происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС. Они ликвидировали в считанные минуты пожар, площадь которого составляла 4 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

Дознаватели МЧС России установили, что очаг находился внутри строения, огонь быстро охватил деревянный домик.

Поджог - основная версия случившегося. Поиском виновников пожара занимаются сотрудники полиции, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что 2 июня в Жигаловском районе потушен пожар, перешедший в лесной фонд с линейного объекта, на площади 0,8 гектара.