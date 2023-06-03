В Иркутской области за сутки 2 июня ликвидирован один лесной пожар Фото: Виктор ДРАЧЕВ

2 июня в Жигаловском районе потушен пожар, перешедший в лесной фонд с линейного объекта, на площади 0,8 гектара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-По данным на 3 июня в локализованном состоянии перешли возгорания в Жигаловском и Нижнеудинском районах на общей площади 3,2 гектара, - говорят в правительстве.

-Так, в первом случае возгорание произошло из-за грозы, во втором - из-за перехода огня в лес с линейного объекта. Помимо этого, продолжает действовать пожар на площади девять гектаров в Братском районе. Он возник из-за неаккуратного обращения с огнем.

В общем и целом в тушении лесных пожаров накануне было задействовано 63 человека. В их числе 26 пожарных-десантников и 34 работника лесопожарных станций.

Также к местам возгораний приезжали 11 единиц техники.