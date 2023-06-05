Экс-глава колонии в Ангарске получил 10 лет колонии строгого режима за взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ангарский городской суд огласил приговор в отношении ранее занимавшего пост руководителя исправительной колонии Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Экс-глава исправительной колонии осужден за получение взятки и превышение должностных полномочий, - говорят в суде.

По решению суда он получил срок 10 лет. Он будет отбывать его в колонии строгого режима. Кроме этого, ему назначен штраф в размере трех миллионов рублей. Известно и то, что бывшего руководителя колонии лишили права в течение шести лет занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ.

Кроме этого, его лишили специального знания полковника внутренней службы. Приговор не вступил в законную силу.

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