В Иркутской области коронавирусом за неделю заразились 235 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано 235 случаев COVID-19. Этот показатель на 22,7% ниже, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях.

-В регионе зафиксировано 8927 летальных случаев от коронавируса и 1011 - от сопутствующих заболеваний. При этом за прошедшую неделю в обоих случаях зафиксировано по две смерти, - рассказывают в ведомстве.

Выздоровело 368 989 человек.

Чтобы не заразиться, в Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия - не заниматься самолечением, а обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что Ангарский городской суд огласил приговор в отношении ранее занимавшего пост руководителя исправительной колонии Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба суда.