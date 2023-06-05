В Иркутской области число безработных достигло 48,4 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом квартале 2023 года общая численность рабочей силы в регионе (в возрасте 15 лет и старше) составила в среднем 1130,6 тысячи человек, из них занятых – 1082,2 тыс., безработных – 48,4 тыс. человек. Такие данные приводит Иркутскстат.

-Известно, что в организациях в марте 2022 года работали 750,7 тысячи человек. При этом больше всего трудилось в сфере образования - 103,5 тысячи человек. На втором месте оказались работники обрабатывающих производств - 97,3 тысячи человек, - говорят в ведомстве.

Меньше всего работников в сфере водоснабжения; водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (7,8 тысячи человек) и прочих видов услуг (3,9 тысячи человек).

По данным на конец марта в Приангарье были вакантны 31,1 тысячи рабочих мест (5,0% их общего числа). Больше всего потребность в кадрах в гостинично-общепитовском бизнесе, где свободны 15% мест. Также недостаточно рабочей силы в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (7% рабочих мест)