В Иркутской области с начала 2023 года провели 38 трансплантаций органов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сотрудники Иркутской областной клинической больницы провели первую самостоятельную трансплантацию сердца. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

-В прошлом году подобную операцию они проводили при поддержке коллег из научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова. В этот раз вся команда состояла из высококвалифицированных и опытных специалистов ИОКБ, - говорят в правительстве.

Работать пришлось сразу двум бригадам, операция длилась шесть часов. Как говорят в медучреждении, 53-летний мужчина успешно перенес трансплантацию.

Всего с начала 2023 года в Иркутской области проведено 38 трансплантаций: 16 − печени, 21− почки, 1 – сердца.

Ранее сообщалось, что В первом квартале 2023 года общая численность рабочей силы в регионе (в возрасте 15 лет и старше) составила в среднем 1130,6 тысячи человек.