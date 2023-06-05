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НовостиОбщество5 июня 2023 13:51

Итоговые испытания по истории и физике прошли 5 июня для выпускников школ

Так, 5 июня, выпускники школ сдавали экзамен по выбору - историю и физику
Елена СИНИЦА
Итоговые испытания по истории и физике прошли 5 июня для выпускников школ

Итоговые испытания по истории и физике прошли 5 июня для выпускников школ

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области продолжается экзаменационная кампания 2023 года. Так, 5 июня, выпускники школ сдавали экзамен по выбору - историю и физику. Эти экзамены сдавали около четырех тысяч человек, из которых 2 тысячи - сдавали физику, а 1900 - ЕГЭ по истории. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- ЕГЭ можно было сдать в 65 пунктах проведения экзаменов. За соблюдением порядка проведения испытаний следили онлайн-наблюдатели из двух региональных ситуационных информационных центров, - прокомментировали в правительстве.

Продолжительность экзамена по истории три с половиной часа.

Ранее сообщалось, что сотрудники Иркутской областной клинической больницы провели первую самостоятельную трансплантацию сердца. В прошлом году подобную операцию они проводили при поддержке коллег.