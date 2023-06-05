В Иркутске в День молодежи 24 июня выступит рэпер ST Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День молодёжи на площадках праздника в 15 городах России выступят популярные музыкальные артисты. В их числе Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Артем Качер, Mary Gu, Ольга Серябкина, ST, Леша Свик, L’One. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодежной политике Иркутской области.

-В Иркутске же хедлайнером будет популярный рэп-исполнитель Александр Степанов, он же ST. Его выступление пройдет в Доме молодежи, - говорят в пресс-службе министерства.

Добавим, что день молодежи в Иркутске состоится 24 июня на территории регионального Дома молодежи. Там же состоится и официальное открытие молодежного центра.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области продолжается экзаменационная кампания 2023 года. Так, 5 июня, выпускники школ сдавали экзамен по выбору - историю и физику.