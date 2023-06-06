Книгу археолога о Глазковском некрополе презентовали в Иркутске

могильнику Локомотив или Глазковскому некрополю в Иркутске 7,5 тысяч лет. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мало кто знает, что могильнику Локомотив или Глазковскому некрополю в Иркутске 7,5 тысяч лет. Находится археологический объект на левом берегу реки Ангары, где сейчас располагаются улицы Джамбула и Маяковского, а также парк Парижской коммуны. На протяжении многих лет специалисты изучают некрополь. Так, недавно в научной библиотеке им. Молчанова-Сибирского была презентована книга археолога Владимира Базалийского «Археология в городской среде. Могильник Локомотив».

- Эта книга - очень большая работа. Не только для иркутской археологии, но и для российской, я даже скажу, для мировой археологии. Самая главная задача - чтобы такие труды появлялись и жили. Игорь Иванович Кобзев, Губернатор Иркутской области, уже говорил, что историческая цель - создать музей на Локомотиве, чтобы все видели то наследие, которое у нас есть, - поделился своим мнением о книге заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.

Чтобы книга вышла в свет, археологам пришлось провести огромного количества раскопок и исследований. Но автор не остановится только на одном труде. Сейчас Владимир Базалийский работает над трехтомной монографией.

Стоит отметить, что некрополь является крупнейшим в северной Азии. Известно, что там открыто 83 захоронения, а это более 140 человека. По мнению Владимира Базалийского, в этом районе осталось около 50 объектов - пока неизвестных.