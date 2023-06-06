Социальных работников поздравили депутаты Заксобрания Иркутской области

Десять социальных работников Приангарья получили Благодарности председателя Законодательного Собрания. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Накануне Дня социального работника, который отмечается в России 8 июня, в Законодательном собрании Иркутской области прошла традиционная встреча, посвященная этому празднику. Поздравить соцработников собрались председатель парламента Александр Ведерников, вице-спикеры Кузьма Алдаров, Лариса Егорова, Ольга Носенко, представители профильных комитетов ЗС Ирина Синцова, Александр Гаськов и Артем Лобков. Также присутствовал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

От лица коллег, со словами благодарности к работникам сферы социальной защиты обратился Александр Ведерников:

- Вы выбрали нелегкую профессию, это, скорее, даже состояние души, служение по зову сердца, - отметил спикер областного парламента. - Социальный работник – это человек, для которого чужой беды не бывает. Поздравляю всех работников сферы, которых у нас в области более 14 тысяч. Отдельные слова благодарности министерству социальной защиты за идеи для поддержки участников специальной военной операции и их семей. Благодаря вашей команде Иркутская область в этой области стала новатором.

Руководитель профильного ведомства Владимир Родионов в свою очередь отметил большую заинтересованность депутатов в решении важнейших социальных вопросов.

- Мы находим оптимальные решения на благо жителей нашей области, - подчеркнул Владимир Родионов. - Все планы, которые мы намечали в бюджете на 2023 год, активно реализуются.

Десять социальных работников Приангарья получили Благодарности председателя Законодательного Собрания. Кроме того, собравшиеся обсудили несколько актуальных вопросов о поддержке разных категорий граждан.

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