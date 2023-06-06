В Иркутске специалисты проводят восстановление гравийных дорог
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
В Иркутске проводят восстановление гравийных дорог. Автогрейдеры работают на улицах Кедровой, Родниковой, Софьи Ковалевской. Об этом рассказали в администрации города.
-Так, на постоянной основе ведется уборка улиц и общественных пространств. Работы выполняются как вручную, так и с помощью какой-то специальной техники, - говорят в мэрии.
Помимо этого, рабочие красят остановки и металлические дорожные ограждения. Так как в городе прошли дожди, сейчас специалисты откачивают воду с проезжей части на некоторых улицах.
Кроме этого, скашивают траву вдоль дорог, парков и скверов. Это необходимо для того, чтобы газоны имели эстетичный вид.
Ранее сообщалось, что в этом году в Иркутске на улице Байкальской проведут ремонт. К работам должны приступить в начале июля. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.