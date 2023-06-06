В Забайкальском крае ветер снес крышу со школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный ветер в городе Борзе Забайкальского края снес крышку со школы № 240. Теперь региональное ведомство ведет проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

-Крыша обрушилась из-за сильного ветра, на место происшествия выехал заместитель межрайонного прокурора Игорь Тюричкин, — уточнили в пресс-службе.

Теперь сотрудники надзорного органа оценивают возможность организации по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий.

Помимо этого, будет оценено то, возможен ли запуск обучения в сентябре.

Ранее сообщалось, что на севере Иркутской области полицейские по горячим следам раскрыли квартирный грабеж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в своих социальных сетях. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.