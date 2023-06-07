32-летнего водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека, осудят в Ангарске

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. ДТП произошло в марте 2023 года. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортным средством. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

- Обвиняемый двигался на автомашине по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» из Ангарска в Иркутск. Из-за несоблюдения правил дорожного движения он совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной, которую отбросило на световую опору, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

В результате ДТП водитель и пассажир поврежденной иномарки скончались на месте. Расследование осуществлялось сотрудником полиции. Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Ранее КП-Иркутск рассказывала о страшной автокатастрофе, которая произошла в Жигаловском районе Иркутской области. Там столкнулись два маршрутных микроавтобуса и МАЗ. Погибли три человека, еще двое получили травмы.