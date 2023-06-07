На 36 заболеваний можно проверить новорожденного ребенка в Иркутской области

На вторые сутки жизни у ребенка берут анализ - кровь из пятки. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сейчас в Иркутской области новорожденного ребенка можно проверить на 36 врожденных и наследственных заболеваний. Проводят такое глубокое обследование специалисты в рамках расширенного неонатального скрининга. А пройти его можно в Межрегиональном медико-генетическом центре расширенного неонатального скрининга (ММГЦ). Действует он на базе ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека». Стоит отметить, что раньше ребенка можно было проверить только на пять заболеваний. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- Увеличение перечня исследований стало возможным благодаря стартовавшей в России с 2023 года федеральной программе расширенного неонатального скрининга, - говорят в правительстве. - Для реализации этого проекта Правительством РФ были выбраны 10 федеральных центров компетенций, в число которых вошло иркутское учреждение. Здесь проводят генетические обследования новорожденных Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края на наследственные и орфанные заболевания.

Теперь у детей, которые родились в Иркутской области, на вторые сутки жизни берут анализ - кровь из пятки. Затем его направляют в ММГЦ на исследование.