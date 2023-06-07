«РТ-НЭО Иркутск» запустил акцию «Подарок за регистрацию в личном кабинете»

Фото: пресс-служба «РТ-НЭО Иркутск».
Для того, чтобы принять участие в акции необходимо в период с 15 мая по 15 июня зарегистрироваться в личном кабинете «РТ-НЭО Иркутск» для физических лиц.
По состоянию на 1 июня 2023 года у участника акции не должно быть задолженности за услуги по вывозу ТКО.
Главный приз: Iphone 14.
Важно:
- Принять участие в акции могут только собственники жилых помещений, имеющие прямой договор с «РТ-НЭО Иркутск».
- Для верификации в личном кабинете необходимо позвонить по телефону горячей линии: 8 (3952) 43-44-11.
- Победители будут определены путем случайного подбора чисел.
Результаты будут объявлены в прямом эфире в социальной сети «Вконтакте» 19 июня в 12:00.
Личный кабинет физического лица - это:
- удобство и комфорт;
- бонусы для пользователей ЛК от партнеров каждый месяц;
- прозрачная система всех начислений и оплат;
- детализация счёта 24/7.
С положением об акции можно ознакомиться на сайте «РТ-НЭО Иркутск».
Необходимую консультацию можно получить у специалистов «РТ-НЭО Иркутск»:
- по телефону горячей линии: 8 (3952) 43-44-11.
- по почте: contact@rtneo-irk.ru
- через виджеты и форму опроса на сайте: rtneo-irk.ru
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