«РТ-НЭО Иркутск» запустил акцию «Подарок за регистрацию в личном кабинете»

Фото: пресс-служба «РТ-НЭО Иркутск».

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо в период с 15 мая по 15 июня зарегистрироваться в личном кабинете «РТ-НЭО Иркутск» для физических лиц.

По состоянию на 1 июня 2023 года у участника акции не должно быть задолженности за услуги по вывозу ТКО.

Главный приз: Iphone 14.

Важно:

- Принять участие в акции могут только собственники жилых помещений, имеющие прямой договор с «РТ-НЭО Иркутск».

- Для верификации в личном кабинете необходимо позвонить по телефону горячей линии: 8 (3952) 43-44-11.

- Победители будут определены путем случайного подбора чисел.

Результаты будут объявлены в прямом эфире в социальной сети «Вконтакте» 19 июня в 12:00.

Личный кабинет физического лица - это:

- удобство и комфорт;

- бонусы для пользователей ЛК от партнеров каждый месяц;

- прозрачная система всех начислений и оплат;

- детализация счёта 24/7.

С положением об акции можно ознакомиться на сайте «РТ-НЭО Иркутск».

Необходимую консультацию можно получить у специалистов «РТ-НЭО Иркутск»:

- по телефону горячей линии: 8 (3952) 43-44-11.

- по почте: contact@rtneo-irk.ru

- через виджеты и форму опроса на сайте: rtneo-irk.ru

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