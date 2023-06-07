Госнаграды вручили жителям Иркутской области

В Иркутске состоялось торжественное вручение государственных наград. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске состоялось торжественное вручение государственных наград. По поручению Президента России и от его имени губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил два ордена Мужества, орден Дружбы, восемь медалей «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», две медали Луки Крымского, две Благодарности Президента Российской Федерации. В числе награжденных были и наши земляки, бойцы-добровольцы из отряда “Барс-20”, участвовавшие в специальной военной операции.

Кроме того, было объявлено о присвоении почетных званий, названы заслуженные работники в различных профессиональных сферах: архитектуре, медицине, науке, строительстве и образовании.

- Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями. Сейчас России вновь брошен вызов. На передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Сегодня награды получили жители региона, которые сами приняли решение встать на защиту страны. Все они для нас герои, настоящие защитники Родины, - сказал Игорь Кобзев. Также глава региона поблагодарил обладателей профессиональных наград и званий.

- Все ваши достижения – вдохновляющий пример для общества, прежде всего для молодёжи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаёте фундамент для будущих достижений.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области недавно вручили стипендии от губернатора талантливым ученикам художественных и музыкальных школ, а так же студентам профильных профессиональных образовательных учреждений: всего награды удостоилось 60 ребят. Подробнее - по ссылке.