В Иркутской области продолжат положительную практику социальной занятости инвалидов

В этом году в Приангарье организована социальная занятость для семи инвалидов, имеющих ментальные нарушения. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С деятельностью иркутской областной организации инвалидов детства “Надежда” познакомился губернатор региона Игорь Кобзев. По итогам встречи он поручил правительству продолжить реализацию положительной практики социальной занятости инвалидов.

Социальная занятость предусмотрена для инвалидов с ментальными нарушениями, которые могут выполнять несложную работу. Социально ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются подобной деятельностью, выделяются субсидии из областного бюджета: возмещаются расходы на заработную плату инвалида и наставника, уплату обязательных взносов. В среднем инвалиды зарабатывают более 25 тыс. рублей в месяц.

Как рассказал министр труда и занятости региона Кирилл Клоков, в этом году министерство заключило с «Надеждой» соглашение на трудоустройство четырех человек. Всего в этом году в Приангарье организована социальная занятость для семи инвалидов, имеющих ментальные нарушения. На эти мероприятия в бюджете региона предусмотрено 546,2 тыс. рублей.

– Трудоустроенные инвалиды выполняют у нас работу на специально организованных местах, – рассказала руководитель организации Татьяна Федорова. - Они заняты в пошивочном производстве, работают в деревообрабатывающей мастерской под четким руководством наставников, которые помогают освоить трудовые обязанности и адаптироваться в рабочем коллективе,

Всего в Приангарье живет 89 тыс. инвалидов в трудоспособном возрасте, более 21 тыс. из них работают.

– Люди, имеющие инвалидность, нуждаются в содействии в трудоустройстве, формировании соответствующих профессионально-трудовых навыков, адаптации на рабочем месте. Правительство региона готово поддержать тех, кто активно занимается и ищет новые формы взаимодействия в этом направлении. Договорились, что проработаем вопросы по социальной занятости, работы на дому и квотированию рабочих мест для инвалидов, – сказал Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области действует программа расширенного скрининга для новорожденных - малышей проверяют на наличие 36 возможных врожденных и генетических заболеваний. Подробности - по ссылке.