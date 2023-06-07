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НовостиОбщество7 июня 2023 11:29

Приехавшим на север Иркутской области медикам будут давать единовременную выплату

При этом приехать работать надо в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек
Елена СИНИЦА
Приехавшим на север Иркутской области медикам будут давать единовременную выплату

Приехавшим на север Иркутской области медикам будут давать единовременную выплату

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области депутаты парламента рассмотрят сразу два проекта закона, связанных с мерами поддержки медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

-В частности, предлагается ввести выплату на строительство и покупку жилья предлагают установить для фельдшеров и акушеров фельдшерско-акушерских пунктов и других фельдшерских медицинских организаций, - говорят в Законодательном собрании.

Однако уточняется, что речь идет о тех медработниках, которые не имеют жилья на территории населенного пункта области. Размер выплаты составит 500 тысяч рублей. Она будет предусмотрена в том случае, если договор будет заключен не менее чем на пять лет. В ближайшую сессию парламента этот проект закона будет рассмотрен в первом чтении.

Кроме этого, единовременную выплату предлагается ввести и для врачей дефицитных специальностей, прибывших на работу в больницы поселков или городов с населением до 50 тысяч человек в северных территориях.