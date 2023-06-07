Роспотребнадзор назвал небезопасным купание в "квадратах" В Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление Роспотребнадзора Иркутской области провело проверку качества воды в реке Ангара. Как итог, выяснилось, что купание на "квадратах" в нижнем бьефе плотины ГЭС - рискованно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Были проведены проверки качества воды летом на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели.

В 2023 году не выдавал заключения о соответствии санитарным правилам водоемам в регионе.

Ранее сообщалось, что в Братске Иркутской области в сжатые сроки завершат строительство храма во имя святых Петра и Февронии Муромских на улице Парковой, 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.