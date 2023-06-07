В Братске ведется строительство храма во имя святых Петра и Февронии. Фото: администрация Братска

В Братске Иркутской области в сжатые сроки завершат строительство храма во имя святых Петра и Февронии Муромских на улице Парковой, 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Общестроительные работы уже завершаются, в скором времени подрядчик займется отделкой помещений, благоустройством прилегающей территории, - говорят в администрации Брастка.

Известно, что когда разрабатывался проект строительства храма, то за основу взяли документацию бесстолпного однокупольного храма в селе Ягодная поляна Саратовской области.

Однако в случае с братским храмом, стены окрасят в белый, а кровлю сделают зеленой. Это цвета традиционные для выше упомянутых святых, разъяснили в администрации.

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