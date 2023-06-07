Мэрия Боханского района предостерегла жителей от сбора средств на выкуп военнопленного Фото: Даниил ОПАРИН

В мессенджарах Боханского района появилась информация о том, что открыт сбор денег для выкупа военнослужащего-уроженца этого муниципалитета. В мэрии района предостерегли жителей от перевода средств.

- Доводим до вашего сведения информацию, что работой по освобождению занимается министерство обороны РФ совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой Татьяной Николаевной, - написала пресс-служба местной мэрии в социальных сетях.

Что касается списков от Иркутской области, то по ним работает уполномоченный по правам человека региона Светлана Семенова.

Жителей попросили ни в коем случае не перечислять деньги на эти цели.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сотрудники МВД России выявили преступное сообщество контрабандистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.