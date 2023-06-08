Впервые в Иркутскую область поступит 60 грузовых парашютов для тушения лесных пожаров

Парашют может выдержать груз массой от 80 до 160 килограммов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Впервые Иркутская область закупила специальное оборудование для тушения лесных пожаров, Так, в Приангарье поступит 60 парашютных грузовых систем СПГ-68 российского производства. В скором времени они будут направлены в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.

– На закупку новых грузовых парашютов были направлены дополнительные средства в размере около 10 миллионов рублей. Их приобретение позволит повысить мобильность специалистов, занятых на тушении, так как новые парашюты меньше и легче обычных, быстро складываются. Раньше для переброски грузов использовали списанные запасные парашюты, которые специально дорабатывали, – рассказал заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

Стоит отметить, что один такой парашют может выдержать груз массой от 80 до 160 килограммов. В комплект входят два контейнера: мягкий и жесткий. Кстати, оборудование уже прошло испытания. В Качугском районе их сбрасывали с самолета Ан-2 с разных высот – от 150 до 1000 метров. Парашюты будут направлены во все авиаотделения, где находятся парашютные службы.