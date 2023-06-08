Военный госпиталь на 150 мест может появиться на территории ИВВАИУ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов и Губернатор Игорь Кобзев посетили строительную площадку Суворовского училища, которое в новом учебном году примет первых воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона .

-Сейчас на объекте работают свыше 900 сотрудников публично-правовой «Военно-строительной компании» Минобороны России (ВСК) и 67 единиц техники. Все строительные процессы идут параллельно, - прокомментировали в правительстве.

Так, в историческом корпусе ведутся работы по внутренней отделке и наружной штукатурке.На сегодняшний лень готовы три этажа спального корпуса, уложена кровля, сделано остекление.

Ведутся работы над созданием новой столовой, а также в пешем манеже – отдельно стоящем корпусе, в котором разместятся спортзалы и классы допобразования.

Как отметил Игорь Кобзев, уже этой осенью могут быть приняты решения по демонтажу существующих зданий и строительству новых корпусов. Также был поднят вопрос строительства на существующей площадке военного госпиталя на 150 мест. Под него готовы предоставить участок в 5 тысяч гектаров.