В Иркутске задержали трех подозреваемых в поджоге подстанции, снабжающей троллейбусное депо Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутской полицией задержаны трое мужчин за поджог подстанции, снабжающей троллейбусное депо. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В отделение полиции поступил сигнал о возгорании трансформаторной подстанции на улице Лермонтова. Эта подстанция снабжает электричеством троллейбусное депо, - говорят в полиции.

В результате розыска сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых. Это оказались трое мужчин - от 23 до 26 лет. Они сознались в сделанном.

Один из них рассказал, что состоял в сообществе одного мессенджера, где ему попалось объявление о работе. После этого с ним связался неизвестный и предложил выполнить некое задание за деньги.

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