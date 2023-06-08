Мэр Иркутска Руслан Болотов стал президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов избран на пост президента Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Такое решение было принято на XL Общем собрании ассоциации и конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Благодарю коллег за оказанное доверие! Основной целью в нашей работе является повышение качества жизни горожан. Мы видим, какой позиции придерживается наш президент Владимир Путин. В непростых условиях он делает все, чтобы страна развивалась, - прокомментировал Болотов.

Он также добавил, что вместе с городами-единомышленниками планируют и далее вырабатывать позицию, которая будет направлена на развитие муниципалитетов.

Отметим, что выборы главы АСДГ проводятся раз в два года. Последние выборы состоялись в 2021 году, тогда президентом АСДГ стал мэр Красноярска Сергей Еремин.