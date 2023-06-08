Отомстил соседу за ремонт: в Иркутске отменили приговор мужчине, взорвавшему лифт в доме на Маршала Конева Фото: Андрей СИНЬКОВ

Иркутский областной суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении местного жителя, который взорвал лифт на улице Маршала Конева. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

- Дело направлено в Свердловский районный суд г. Иркутска на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда. Будет сформирована новая коллегия присяжных заседателей, - рассказали в суде.

Известно, что приговор был отменен из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона.

Напомним, что в январе по решению суда мужчине было назначено наказание в виде 10 лет колонии. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в тот день - 30 ноября 2021 года - не обошлось без пострадавших. В кабине лифта в момент взрыва находился мужчина. Медики тогда диагностировали у него переломы ног.

Следственные органы утверждали, что все произошло из-за срабатывания кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов. Найти подозреваемого удалось по горячим следам - это оказался мужчина, который проживал в одной из квартир в том же подъезде.

Как выяснилось, мужчина решил таким образом "поквитаться" со своим соседом. Сосед затеял ремонт, что и не понравилось мужчине. Однако в тот день он "просчитался", в кабине лифта оказался не сосед, а его сын.