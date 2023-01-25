Хотел расправиться с соседом из-за шумного ремонта. В Иркутске осудили мужчину, подложившего взрывчатку в лифт многоэтажки

Жителя Иркутска приговорили к 10 годам колонии за взрыв в лифте многоэтажки Фото: Андрей СИНЬКОВ

Взрыв, непродолжительное падение лифта (сработал механизм аварийной остановки), крики мужчины. Из квартир выбегают соседи. Они вызывают скорую и достают из искореженной кабины 30-летнего мужчину. Пострадавшего увозят в больницу, у него - переломы ног. В считанные минуты на месте происшествия – у дома на улице Маршала Конева в Иркутске - оказываются полицейские и следователи. Спецслужбы оцепляют место происшествия и начинают свою работу. Уже к вечеру они сообщили причины.

- Следователи СК, криминалисты, сотрудники полиции, УФСБ и МЧС установили, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов, - поделились с КП-Иркутск в СК РФ по Иркутской области.

Но кто изготовил взрычатку? Следователи СК с сотрудниками уголовного розыска установили личность подозреваемого по горячим следам. Он проживал в одной из квартир в этом же подъезде.

- В ходе обысков в квартире и гараже обвиняемого тогда нашли и изъяли различные химические вещества, предметы, интересующие следствие, - поделились следователи.

Как оказалось, пакет, в котором и было то самое кустарно изготовленное взрывчатое вещество, подозреваемый подложил в лифт, чтобы поквитаться с «шумным» соседом. Нет, вечеринки тот не закатывал, музыку громко не слушал. Но в квартире незадолго до этого действительно начали делать капитальный ремонт. Однако, злоумышленник просчитался. В тот день в кабину лифта зашел не сам сосед, а его сын.

- Я была дома, - поделилась тогда с «Комсомолкой» мать пострадавшего. – Увидела в окно, как подъехал на машине и зашел в подъезд. Через полторы минуты раздался хлопок. Я выбежала из квартиры, подбежала к лифту и услышала, как там стонет мой сын.

Очевидцы рассказали, что встать пострадавший сам из-за травм не мог, все его брюки были также разорваны. Из кабины валил дым. Это ЧП произошло 30 ноября 2021 года. Через год в ноябре расследование завершилось и уголовное дело передали в суд. Рассматривали его с участием присяжных.

Накануне состоялось последнее заседание, на котором обвиняемый услышал свою дальнейшую судьбу. За умышленное повреждение имущества, совершенное путем взрыва и незаконное изготовление взрывчатых веществ его приговорили к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 220 тысяч рубелей.