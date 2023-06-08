Житель Тайшета отправится в колонию на 3,5 года колонии за организацию наркопритона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор организатору наркопритона, задержанному полицейскими в Тайшете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-С марта по июнь 2022 года мужчина предоставлял свою квартиру в Тайшете наркозависимым для употребления веществ, - говорят в полиции.

Известно, что задержанный - 42-летний ранее неоднократно судимый неработающий местный житель. Помимо этого, в этот же период времени он совершил кражи, а на вырученные деньги приобрел наркотики.

В результате по решению суда мужчине назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Иркутской полицией задержаны трое мужчин за поджог подстанции, снабжающей троллейбусное депо. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать по следующей ссылке.