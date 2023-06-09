За сутки 8 июня в Иркутской области потушили три лесных пожара Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Накануне в Усть-Удинском районе ликвидировано возникшее из-за грозы возгорание на площади 1,5 гектара непокрытой лесом. Об этом сообщает weacom.ru.

-В Ольхонском районе потушили пожар, который перешел в лесной фонд. Его площадь составляла 38,6 гектара. В Братском районе потушили пожар на площади в 10 гектаров, - делятся в пресс-службе правительства региона.

В совокупности в тушении пожаров в этот день приняли участие

89 человек, в том числе 23 пожарных-десантника. Кроме этого, пришлось задействовать 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что спасателям ночью 9 июня позвонили очевидцы и сообщили, что на Ленина в Усолье-Сибирском горит кафе «Харбин». К общепиту близко прилегали торговый центр «Арго» и жилой дом. Подробнее об этом происшествии вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.