В селе Биликтуй Иркутской области 15-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем. Фото: прокуратура Иркутской области

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту происшествия с участием детей в Усольском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-По имеющейся информации, 9 июня днем в селе Биликтуй Усольского района произошло столкновение автомашины и мотоцикла под управлением 15-летнего подростка, - говорят в прокуратуре.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Среди пострадавших - 11-летний пассажир машины. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма на дорогах.

Ранее сообщалось, что 8 июня, в Иркутске произошло смертельное ДТП, погиб 14-летний подросток. Как рассказали в прокуратуре региона, в районе переулка 5-й Советский Ленинского округа Иркутска произошло столкновение автомашины и мотоцикла.