Жители части домов Куйбышевского района в Иркутске остались без света

Отключение электроэнергии связано с ликвидацией технологического нарушения режима работы сети Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Без света остались несколько жителей домов в Куйбышевском районе Иркутска в субботу, 10 июня. Частичное отключение электроэнергии связано с ликвидацией технологического нарушения режима работы сети. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Бестужева, Детская, Каховского, Каштаковская, Освобождения, Минусинский, Пивзаводской, Пивной, Решетникова, Серова, Камчатский, Баррикад, Декабристов, Напольная, Ново-Сарафановская, Писарева, Сарафановская, Щедрина, - говорится в сообщении.

Специалисты уже определяют и устраняют причины отключения. Ориентировочно свет в домах восстановят к 13:00 по местному времени. Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала июня с улиц областного центра вывезли свыше 300 тонн мусора. Коммунальщики приводят в порядок тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.