С начала июня с улиц Иркутска вывезли свыше 300 тонн мусора

С начла июня с улиц Иркутска вывезли свыше 300 тонн мусора Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Уборка улиц Иркутска ведется в круглосуточном режиме. С начала июня вывезено более 300 тонн мусора. Об этом сообщает Байкал24.

-Ночью проезжую часть подметают и увлажняют с помощью специальной техники. Такие работы в последние сутки выполнили на Нижней Набережной, Польских Повстанцев, Рабочей, Депутатской, 5-й Армии, Советской, Волжской и других, - передает пресс-служба администрации города.

Параллельно с этим приводят в порядок тротуары, дорожные лотки, пешеходные переходы. Кроме этого, красят остановки общественного транспорта и металлические ограждения.

Ранее сообщалось, что с начала эпидсезона 5901 житель Иркутской области пострадал от укусов клещей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора региона в своих социальных сетях.