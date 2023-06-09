Свыше 5,9 тысячи жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала сезона Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала эпидсезона 5901 житель Иркутской области пострадал от укусов клещей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора региона в своих социальных сетях.

-В частности, зарегистрировано 32 случая заболевания клещевым боррелиозом, семь - клещевым энцефалитом, 23 случая заболевания клещевым риккетсиозом, - говорят в ведомстве.

Нападают клещи в большинстве территорий области. Сейчас в регионе продолжают обрабатывать территории от клещей. В частности, подверглись обработке 2246,4 га, из них 798,9 га - территории летних оздоровительных учреждений.

В Роспотребнадзоре напомнили, что нужно не забывать про меры профилактики, если вы собрались в лес, на дачу или на прогулку в городской парк.

Если вас укусил клещ, нужно обязательно обратиться в медицинскую организацию.

Ранее сообщалось, что иркутские метеорологи на выходные прогнозируют неустойчивую погоду в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.