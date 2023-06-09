В Иркутской области 10 июня 2023 года ожидаются дожди и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутские метеорологи на выходные прогнозируют неустойчивую погоду в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Некоторые территории будут страдать от жары, при этом в лесах будут установлены чрезвычайные классы пожарной опасности, а в некоторых районах, напротив, стоит ждать дожди, грозы и усиление ветра, - говорят в МЧС.

В целом по региону температура воздуха может подняться днем до +35, а на территории областной столицы - до +32 градусов.

В ведомстве также напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, поэтому открытый огонь сейчас под запретом.

10-12 июня по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Ранее сообщалось, что накануне в Усть-Удинском районе ликвидировано возникшее из-за грозы возгорание на площади 1,5 гектара непокрытой лесом.