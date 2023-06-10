Два пожара ликвидировали в лесах Иркутской области за сутки

В тушении были задействовано 63 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области за сутки ликвидировали два лесных пожара. В тушении были задействовано 63 человека, в том числе 20 пожарных-десантников и 43 работника лесопожарных станций. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- В Братском районе обнаружен и ликвидирован пожар на площади 0,5 гектаров. В Нижнеудинском районе потушено возгорание в лиственных насаждениях на площади 10 гектаров. Причиной в обоих случаях стало неосторожное обращение местного населения с огнем, - говорится в сообщении.

Кроме того, на площади 12 гектаров ликвидировано перешедшее на утро 10 июня возгорание в Нижнеудинском районе. Его причиной также стало неосторожное обращение с огнем. Действующим остается пожар на площади два гектара в Тофаларском лесничестве в этом же районе. Как установили специалисты, возгорание могло возникнуть из-за грозы.

Ранее Комсомолка сообщала, что в Иркутске продолжаются поиски пропавшей полуторагодовалой девочки. Ребенок пропал в районе реки Ушаковка, днем 9 июня.