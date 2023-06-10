В Иркутске продолжаются поиски полуторагодовалой девочки

В Иркутске ищут потерявшуюся полуторагодовалую девочку. Фото: ГУ МВД Иркутской области

Сотрудники полиции и волонтеры продолжают розыск полуторагодовалой девочки, которая пропала накануне, 9 июня, в Иркутске. В поисках задействовано около ста человек. Это сотрудники МЧС, полиции, волонтеры и добровольцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- Полицейские во взаимодействии с добровольцами и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям организовали поиски в районе предполагаемого места нахождения Кристины Докучаевой. Задействованы лодки и квадрокоптеры, исследуется устье реки и прилегающая местность, - говорится в сообщении.

Напомним, полуторагодовалая девочка пропала днем 9 июня. Девочка находилась вместе с мамой на берегу реки Ушаковка в районе СНТ «Просвещение». В какой-то момент женщина обнаружила, что ребенок исчез, после чего обратилась в полицию. Девочка была одета в бежевую футболку с рисунком, бежевые шорты, синие кроссовки и желтую панаму.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске успешно завершились поиски 4-летней девочки. Ребенка обнаружили в соседнем дворе дома.

Сотрудники полиции просят граждан, у которых есть информация о местонахождении Кристины Докучаевой сообщить по телефонам: 8 (3952) 21-36-00, 8 (908) 665-53-31 или 02 (102- с любого оператора сотовой связи).