Почти все маршруты в Прибайкальском национальном парке закрыли
Фото: Иван МАКЕЕВ
В связи с высоким классом пожарной опасности закрыто большинство маршрутов Прибайкальского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
"Убедительная просьба планировать свой выход на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" с учетом метеоусловий, влияющих на пожарную ситуацию, и руководствоваться установленными на текущий день классами пожарной опасности (КПО)", - так прокомментировала решение пресс-служба.
Информацию о классе пожарной опасности обновляют каждый день, разрешение на посещение территории выдают, когда КПО три класса и ниже.
При классах пожарной опасности 4 и выше просим воздержаться от посещения территорий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть новых пожаров удалось потушить в лесном фонде Иркутской области. Пострадало 17,7 гектара.