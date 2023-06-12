Почти все маршруты в Прибайкальском национальном парке закрыли Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с высоким классом пожарной опасности закрыто большинство маршрутов Прибайкальского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Убедительная просьба планировать свой выход на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" с учетом метеоусловий, влияющих на пожарную ситуацию, и руководствоваться установленными на текущий день классами пожарной опасности (КПО)", - так прокомментировала решение пресс-служба.

Информацию о классе пожарной опасности обновляют каждый день, разрешение на посещение территории выдают, когда КПО три класса и ниже.

При классах пожарной опасности 4 и выше просим воздержаться от посещения территорий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть новых пожаров удалось потушить в лесном фонде Иркутской области. Пострадало 17,7 гектара.