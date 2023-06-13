Пожарный из Усть-Илимска погиб на СВО при выполнении боевых задач

Александр до конца, честно, мужественно и верно исполнял свой воинский долг. Фото: мэр Усть-Илимска Анна Щекина.

Недавно в Усть-Илимске состоялось прощание с местным героем. Александр Ту-Си погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. До отправки на линию соприкосновения, сибиряк занимался не менее опасной и трудной работой. Мужчина служил в МЧС в звании сержанта. Об этом КП-Иркутск сообщила мэр Усть-Илимска Анна Щекина.

- Низкий поклон родителям Александра Сергеевича, которые воспитали сильного духом человека, - говорит Анна Щекина. - Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким от себя лично, от Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, от всех жителей нашего города. Усть-Илимск разделяет с вами боль тяжелой утраты. Светлая память Александру Сергеевичу Ту-Си!

В юности Александр окончил школу №15, потом поступил в колледже. Близкие говорят, что сибиряк был добрым, внимательным, отзывчивым человеком. Он всегда был готов прийти на помощь. Поэтому когда пришло время, Александр принял решение отправиться на СВО, чтобы защищать мирных граждан. Он до конца, честно, мужественно и верно исполнял свой воинский долг.