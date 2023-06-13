Порядка 50 тысяч семей Иркутской области получают единое пособие в максимальном размере Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области более 50 тысяч семей получают единое пособие на детей в максимальном размере. Всего это пособие в регионе получает порядка 71 тысячи семей. Об этом говорят в областном отделении СФР.

-На эти цели региональное Отделение СФР направило 5,6 миллиарда рублей, - говорят в СФР.

С 2023 года семьи с детьми могут получить единое пособие, которое включает в себя сразу ряд выплат. Например, в их числе ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, выплаты на детей от 3 до 8 лет, выплата беременным женщинам.

Такое пособие могут назначить тем семьям, у которых доходы ниже регионального прожиточного минимума на человека. В южных территориях региона это 14 248 рублей, а в северных - 18 529.

Ранее сообщалось, что жителям Иркутска напомнили о недопустимости прикорма бродячих собак.