В МЧС заявили об отсутствии угрозы для населения после столкновения танкеров в реке Лене Фото: СУ СКР по Иркутской области

В МЧС Иркутской области заявили, что угрозы для жизни населения после разлива бензина в реке Лене нет. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

-Расположенные ниже по течению населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин, не имеют водозаборов для питьевой воды на реке, - прокомментировали в МЧС региона.

Жителям настоятельно рекомендуют не купаться в реке до тех пор, пока не будет снят режим чрезвычайной ситуации. Также не стоит использовать воду для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.

Население продолжают информировать об этих запретах. Угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена, подчеркнули в ГУ МЧС области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что судном "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что в то же время капитан был нетрезв.