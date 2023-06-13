Капитан одного из столкнувшихся танкеров на реке Лена в Иркутской области был пьян Фото: СУ СКР по Иркутской области

Судном "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что он был нетрезв. Такую информацию доложил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Игорь Кобзев.

-Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело, - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что по предварительной информации, в акваторию реки Лена могло попасть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. Нефтяное пятно уже разошлось в несколько населенных пунктов. Теперь они находятся под контролем, специалисты следят, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд. В ближайшее время будут проведены пробы воды, их направят в Иркутск.

Напомним, что бензин попал в реку Лена 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района. Топливо разлилось в воду из-за столкновения двух танкеров. По имеющейся информации, судно ТР-901 находилось на ремонте в порту поселка, когда с ним столкнулся танкер ТР-900 «Ерофей Хабаровск».