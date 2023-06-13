В Иркутской области в районе столкновения танкеров на Лене ввели режим ЧС Фото: СУ СКР по Иркутской области

В районе столкновения двух танкеров на реке Лена ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

-Одно из судов - ТР-901 находится на ремонте. Второй танкер "Ерофей Хабаров" перевозил 832 тонны бензина, - написал Кобзев.

Он добавил, что сейчас есть запас сорбента и боновых заграждений, но осложняет ситуацию то, что река судоходная.

Кроме этого, Игорь Кобзев добавил, что ситуация находится на контроле у муниципалитета и спасателей.

Ранее сообщалось, что за штурвалом судна «Ерофей Хабаров» находился помощник капитана, а сам капитан был пьян. Это показало медицинское освидетельствование. По предварительным данным, в реку могло попасть от 60 до 90 тонн бензина.